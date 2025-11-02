Лавина накрыла группу альпинистов, погибли пять человек

Гори / © Pixabay

В Южном Тироле, на севере Италии, лавина сошла во время восхождения группы туристов из Германии. В результате трагедии погибли пять человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Стихия накрыла две группы альпинистов, которые поднимались на вершину Фертайншпитце высотой 3345 метров в горном массиве Ортлес. Сначала спасатели сообщали о трех погибших и двух пропавших без вести, однако впоследствии подтвердили смерть всех пяти пострадавших.

По информации итальянской горно-спасательной службы, первая группа, в состав которой входили три человека, была полностью засыпана снегом — никто из них не выжил. Во второй группе двум альпинистам удалось спастись, но еще двое оказались под снежными массами и погибли.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжались несколько часов. К операции привлекли вертолеты и специально обученных собак.

Южный Тироль считается популярным среди альпинистов и лыжников регионом, особенно среди туристов из Германии. Самой высокой точкой массива является гора Ортлес, высотой 3905 метров.

