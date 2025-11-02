- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавина накрыла группу альпинистов, погибли пять человек
Трое альпинистов погибли сразу, еще двое пропали без вести.
В Южном Тироле, на севере Италии, лавина сошла во время восхождения группы туристов из Германии. В результате трагедии погибли пять человек.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Стихия накрыла две группы альпинистов, которые поднимались на вершину Фертайншпитце высотой 3345 метров в горном массиве Ортлес. Сначала спасатели сообщали о трех погибших и двух пропавших без вести, однако впоследствии подтвердили смерть всех пяти пострадавших.
По информации итальянской горно-спасательной службы, первая группа, в состав которой входили три человека, была полностью засыпана снегом — никто из них не выжил. Во второй группе двум альпинистам удалось спастись, но еще двое оказались под снежными массами и погибли.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжались несколько часов. К операции привлекли вертолеты и специально обученных собак.
Южный Тироль считается популярным среди альпинистов и лыжников регионом, особенно среди туристов из Германии. Самой высокой точкой массива является гора Ортлес, высотой 3905 метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что ГСЧС объявила желтый уровень опасности и призывает туристов воздержаться от походов в горы.