Лавров бродит по Африке, а Путин звонит друзьям: РФ перед годовщиной вторжения хочет избавиться от образа изгоя

Путин стремительно теряет репутацию не только в мире, но и в собственной стране.

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация развернула широкую дипломатическую кампанию.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Как пишет СМИ, Кремль решил использовать дипломатию, желая продемонстрировать, что страна не попала в изоляцию из-за наложенных на нее санкций. Именно в этом главная цель ряда встреч и разговоров президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, состоявшихся в последние дни. Они должны показать российскому населению, что глава государства якобы сохранил свой статус мирового лидера.

В частности, на этой неделе Путин позвонил по телефону наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману для согласования цели встречи производителей нефти ОПЕК+.

МИД РФ, со своей стороны, объявил, что ожидает визита главы Китая Си Цзиньпина в 2023 году, а министр Лавров встретился со своими коллегами из Египта и Пакистана по возвращении с дипломатического турне по Африке.

Как отмечает издание, вторжение РФ в Украину в феврале прошлого года повлекло за собой неприятные последствия для Москвы на многих уровнях. Последовавшие за ней военная агрессия и санкции заставили даже давних союзников Кремля из Центральной Азии пересмотреть свои взгляды на отношения с российской стороной.

Однако политолог Федор Крашенинников считает, что пока Россия может создать для населения видимость международной поддержки Путина, отсутствие приглашений на такие мероприятия как Всемирный экономический форум в Давосе не имеет большого значения.

"Мы можем смеяться, когда видим, как Лавров бродит по Африке, но для Путина важно то, что та часть российского общества, которая верит всему, что говорят по телевизору, смотрит новости и говорит: "Какой у нас замечательный Путин. Нет никакой изоляции". Территориальная экспансия, коррупция, нарушение международных правил. Все это толкает Россию к союзам с неразвитыми странами мира", — сказал эксперт.

Напомним, представитель США в ОБСЕ Майк Карпентер заявил, что Россия и Беларусь полностью изолированы как страны-агрессоры. Даже их союзники по ОДКБ отказываются поддерживать войну против Украины и сеть пропаганды РФ.

Политолог Владимир Фесенко считает, что проблема Путина и потенциальная угроза всему миру – "чем сильнее он поднимает ставки, тем меньше у него вариантов дальнейших действий". Российская армия позорно терпит неудачи на поле боя в Украине, а их диктатор Владимир Путин теряет дипломатическое могущество даже среди союзников.

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