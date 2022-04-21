Лавров и Дерипаска вместе ездили в Японию: их сопровождали любовницы

Лавров и Дерипаска вместе ездили в Японию: их сопровождали любовницы

Миллиардер Олег Дерипаска и глава МИД России Сергей Лавров в 2018 году совершили совместную поездку в Японию.

Бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра – его любовница Светлана Полякова.

Об этом сообщается в совместном расследовании New Line и The Insider (издание признано иностранным агентом).

Журналисты опубликовали фотографию, где Лавров, Полякова, Дерипаска и Лобанова позируют у входа в японский ресторан. На этом снимке также изображены Геннадий Ровнер – бывший владелец сети стриптиз-баров, а сейчас – глава попечительского совета “Фонда Перспективных Проигры”, Анджело Ку – глава Китайского фонда развития Тайваня и переводчица главы МИД РФ.

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В расследовании отмечается, что тогда Сергей Лавров находился в Японии с официальным визитом, а остальные, вероятно, составляли ему компанию.

Между Лавровым и Дерипаской на фото стоит модель Екатерина Лобанова, которая, по всей вероятности, подрабатывает эскортом (об этом свидетельствуют множество обнаженных фото девушки и программа распознавания лиц).

The Insider

Что касается Светланы Поляковой, то ранее подробное расследование о ней публиковали "Важные истории" (издание признано иностранным агентом). В этом расследовании речь шла о бизнесе Поляковой и его миллиардных активах.

Фотография из Японии фактически подтверждает расследование команды Алексея Навального, в котором говорилось, что Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалева (кстати, девушка попала под санкции из-за войны в Украине, а ее мать – нет) часто летают на бизнес-джетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его домах за границей.

Например, Полина в своем аккаунте в соцсети называла виллу олигарха на острове Сардиния "вторым домом".

Ранее стало известно, что под санкции Великобритании против РФ попала жена министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – Мария. Мария Александровна Лаврова по образованию – филолог, преподаватель русского языка и литературы. Однако по специальности никогда не работала. Личная жизнь главы российского МИДа так же, как и личная жизнь "фюрера" Путина, держится под семью замками.

А о том, как сложилась судьба единственной дочери Сергея и Марии Екатерины Лавровой, можно почитать здесь.

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