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Лавров набросился на администрацию Трампа: что именно его разозлило
Лавров заявил, что нынешняя администрация США не может дистанцироваться от войны в Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война против Украины, которую Дональд Трамп раньше называл "войной Байдена", теперь, по его словам, стала войной и нынешней американской администрации.
Об этом глава российского МИД заявил во время брифинга, передают СМИ РФ.
“Президент Трамп говорил: это война Байдена. Будь я президентом, ее никто бы не начал. Но сейчас это уже война нынешней администрации”, — заявил Лавров.
По словам Лаврова, все ограничения, введенные администрацией Джо Байдена, продолжают действовать при президентстве Трампа.
"Все санкции, которые Байден вводил, без исключения продлеваются", - сказал он.
Кроме того, Лавров обратил внимание на новые санкции, введенные уже нынешней администрацией США.
"Администрацией Дональда Трампа введено большое количество новых санкций, в частности против "Лукойла", "Роснефти" и других наших структур, юридических и физических лиц", - заявил глава МИД РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать боевые действия против Украины даже в случае проведения переговоров по возможному мирному урегулированию.
По его словам, Москва якобы остается открытой для переговоров с Украиной, однако не планирует объявлять прекращение огня на период таких контактов.
Отдельно Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в США на саммите G20.
Глава МИД РФ в присущей ему пренебрежительной и отнюдь не дипломатической манере фактически предложил украинскому президенту самому приехать в российскую столицу.