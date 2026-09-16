Лавров набросился на администрацию Трампа: что именно его разозлило

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война против Украины, которую Дональд Трамп раньше называл "войной Байдена", теперь, по его словам, стала войной и нынешней американской администрации.

Об этом глава российского МИД заявил во время брифинга, передают СМИ РФ.

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“Президент Трамп говорил: это война Байдена. Будь я президентом, ее никто бы не начал. Но сейчас это уже война нынешней администрации”, — заявил Лавров.

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По словам Лаврова, все ограничения, введенные администрацией Джо Байдена, продолжают действовать при президентстве Трампа.

"Все санкции, которые Байден вводил, без исключения продлеваются", - сказал он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на новые санкции, введенные уже нынешней администрацией США.

"Администрацией Дональда Трампа введено большое количество новых санкций, в частности против "Лукойла", "Роснефти" и других наших структур, юридических и физических лиц", - заявил глава МИД РФ.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать боевые действия против Украины даже в случае проведения переговоров по возможному мирному урегулированию.

По его словам, Москва якобы остается открытой для переговоров с Украиной, однако не планирует объявлять прекращение огня на период таких контактов.

Отдельно Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в США на саммите G20.

Глава МИД РФ в присущей ему пренебрежительной и отнюдь не дипломатической манере фактически предложил украинскому президенту самому приехать в российскую столицу.

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