Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных

Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных

Лавров заявил, что Россия никогда не станет членом НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "НАТО является геополитическим проектом для освоения территорий после распада СССР". Также он заявил, что Россия на переговоры по "вопросам безопасности" с Альянсом отправит своих военных.

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Об этом заявил Лавров в интервью сообщает российский ТАСС.

Лавров набросился на НАТО и заявил, что "Западу нельзя верить". Также глава российского МИД считает, что "НАТО является геополитическим проектом для освоения территорий после распада СССР". Он добавил, что Россия никогда не станет членом этого Североатлантического союза.

Ларов заявил, что в заседании совета Россия-НАТО примут участие военные страны-агрессора. В то же время глава российского МИД добавил, что "РФ не выдвигает ультиматумов по поводу того, сколько могут продолжаться переговоры по безопасности, однако он убежден, что они не могут быть долговременными".

Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украины. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз советских социалистических Республик".

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