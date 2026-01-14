ТСН в социальных сетях

Лавров намекнул на новые контакты с США: что готовит Москва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к контактам с представителями США и готова к переговорам по Украине при условии их серьезного характера.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с представителями США Виткоффом и Кушнером.

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

"Интерес с их стороны будет встречен РФ с пониманием", - подчеркнул он.

Лавров подчеркнул, что позиция России в отношении Украины остается открытой для переговоров, если они будут носить "серьезный характер".

По его словам, контакты между РФ и США по Украине базируются на "крепкой основе" предварительных переговоров на Аляске. Также Лавров выразил заинтересованность Кремля в получении оценки от американских представителей по поводу их встреч с "коалицией желающих" из Европы.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Россию могут прибыть доверенные лица Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Целью их визита является встреча с президентом России Владимиром Путиным для продвижения мирного соглашения, которое должно положить конец войне в Украине.

Ожидается, что в ходе визита американские чиновники передадут Путину последние проекты договоренностей. Обсуждения будут касаться гарантий безопасности для Украины, мониторинга режима прекращения огня и механизмов реагирования на новые атаки РФ.

