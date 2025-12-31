Лавров направил письмо Рубио с требованием: в NYT раскрыли, что написал глава МИД России

Сергей Лавров направил Марко Рубио письмо с требованием повлиять на президента Украины Владимира Зеленского / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил государственному секретарю США Марко Рубио письмо с требованием повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The New York Times в крупном расследовании о первом годе политики американского президента Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

По информации издания, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность у Дональда Трампа и его советников. Как отмечают источники NYT, команде Трампа сообщили, что глава Кремля Владимир Путин якобы не согласовал это обращение. В администрации США действия Лаврова расценили как личную попытку продемонстрировать свое влияние на официальный Вашингтон.

«Смерть от тысячи порезов»: блокировка снарядов на границе

Журналисты также описывают хаотичность военной помощи при новой администрации. В начале июля 2025 года эшелон из 18 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, предназначенных для защиты Покровска, был остановлен в нескольких милях до украинской границы.

Приказ Европейского командования США поступил 2 июля.

«Развернуть все. Немедленно», — говорилось в сообщении.

Снаряды простояли под Краковом 10 дней. Американские чиновники назвали такую практику «смертью от тысячи порезов» для украинской армии.

Антиукраинская политика в Пентагоне

Издание отмечает, что в Пентагоне под руководством Пита Гегсета сформировалась «де-факто антиукраинская политика». Советники министра неоднократно пытались приостановить выплаты и поставки из уже утвержденных пакетов помощи.

В частности, Гегсет игнорировал запросы генерала Кристофера Каволи о разблокировании боеприпасов. Ситуацию в некоторых случаях удавалось исправить только после вмешательства внешних медийных фигур, приверженных Трампу, таких как аналитик Fox News Джек Кин.

В общей сложности расследование NYT, базирующееся на 300 интервью с чиновниками США и Европы, описывает политику Трампа в отношении Украины как крайне непоследовательную: от тайного содействия ударам по российским НПЗ до публичного давления на Киев с целью принуждения к переговорам.