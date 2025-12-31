- Дата публикации
Лавров направил письмо Рубио с требованием: в NYT раскрыли, что написал глава МИД России
Трамп и его советники были озабочены. Им сказали, что Путин якобы не согласовал это письмо. Так что в команде президента Соединенных Штатов рассматривали это как попытку Лаврова продемонстрировать собственное влияние на США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил государственному секретарю США Марко Рубио письмо с требованием повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает The New York Times в крупном расследовании о первом годе политики американского президента Дональда Трампа по поводу войны в Украине.
По информации издания, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность у Дональда Трампа и его советников. Как отмечают источники NYT, команде Трампа сообщили, что глава Кремля Владимир Путин якобы не согласовал это обращение. В администрации США действия Лаврова расценили как личную попытку продемонстрировать свое влияние на официальный Вашингтон.
«Смерть от тысячи порезов»: блокировка снарядов на границе
Журналисты также описывают хаотичность военной помощи при новой администрации. В начале июля 2025 года эшелон из 18 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, предназначенных для защиты Покровска, был остановлен в нескольких милях до украинской границы.
Приказ Европейского командования США поступил 2 июля.
«Развернуть все. Немедленно», — говорилось в сообщении.
Снаряды простояли под Краковом 10 дней. Американские чиновники назвали такую практику «смертью от тысячи порезов» для украинской армии.
Антиукраинская политика в Пентагоне
Издание отмечает, что в Пентагоне под руководством Пита Гегсета сформировалась «де-факто антиукраинская политика». Советники министра неоднократно пытались приостановить выплаты и поставки из уже утвержденных пакетов помощи.
В частности, Гегсет игнорировал запросы генерала Кристофера Каволи о разблокировании боеприпасов. Ситуацию в некоторых случаях удавалось исправить только после вмешательства внешних медийных фигур, приверженных Трампу, таких как аналитик Fox News Джек Кин.
В общей сложности расследование NYT, базирующееся на 300 интервью с чиновниками США и Европы, описывает политику Трампа в отношении Украины как крайне непоследовательную: от тайного содействия ударам по российским НПЗ до публичного давления на Киев с целью принуждения к переговорам.