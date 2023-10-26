Лавров назвал Россию жертвой "крестового похода под руководством США"

Глава российской дипломатии не видит перспектив для диалога с западными странами.

В четверг, 26 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США возглавляют "крестовый поход" против стран, "защищающих собственные интересы".

Об этом сообщает агентство EFE.

"Агрессия Запада против России является лишь частью крестового похода Соединенных Штатов и их сателлитов против любого члена международного сообщества, который выглядит независимым и защищает свои национальные интересы", – сказал Лавров на международной конференции, проходящей в столице государства-сателлита РФ Минске.

Также читайте Лавров заявил, что США ведут войну против РФ

Глава российской дипломатии по этому поводу обвинил Вашингтон и его союзников в создании центра напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который Запад открыто объявляет "зоной ответственности НАТО".

"Пропагандируются так называемые индо-тихоокеанские стратегии, направленные на сдерживание Китая, изоляцию России и разрушение открытой и эгалитарной региональной архитектуры, основанной на консенсусе, сложившемся вокруг АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии)", — добавил Лавров.

По словам министра, Россия пока не видит перспектив для диалога с западными странами, поскольку они "полностью подчинены Вашингтону".

Лавров традиционно обвинил Вашингтон в войне в Украине, заявив, что "без прямого поощрения со стороны США Киев не отважился бы встать на путь уничтожения всего русского: языка, образования, СМИ, культуры и православной религии".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в ООН назвал страны Запада "империей лжи", а также заявил, что реализовать мирные инициативы Украины "нереально".

Читайте также: