Лавров назвал циничное условие "права на существование" Украины

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

В Кремле сделали очередное «абсурдное заявление» по Украине. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Украина «имеет право на существование» только при условии, если согласится на требования России.

Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу NBC.

По мнению Лаврова, Украина должна отпустить территории, которые Россия аннексировала, ссылаясь на так называемые референдумы в Крыму, на Донбассе и в Новороссии.

Лавров также добавил, что любые «гарантии безопасности» для Украины должны учитывать «базовые интересы России». При этом он назвал президента Владимира Зеленского «де-факто главой режима», поставив под сомнение его легитимность.

По версии Лаврова, полномочия Зеленского как президента якобы истекли. Несмотря на это, Лавров заявил, что Путин «готов ко встрече» с украинским лидером, но для подписания документов нужно «легитимное лицо».

В этом же интервью министр вчера соврал, утверждая, что удары России направлены исключительно на военные объекты, а гражданское население якобы не страдает.

Напомним, ранее уже говорилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в блокировании встречи президентов РФ и Украины, заявив о якобы «нарушении переговорного процесса».

Также заявления Лаврова изучили аналитики Института изучения войны, которые считают, что кремлевский диктатор лично препятствует мирным переговорам с Украиной.