Лавров назвал условие, при котором Россия может разблокировать украинские порты с продовольствием

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разрешит выход заблокированных судов с зерном из украинских портов, если "Украина решит проблему разминирования прибрежных вод".

Лавров заявил, что Запад якобы "пиарится" на поставляемые продовольствия из Украины. Мол, Россия "давно сделала все от нее зависящее, чтобы решить продовольственную проблему, возникающую в мире".

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Для этого (разблокировка судов с зерном из украинских портов – ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, находящиеся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", — заявил Лавров.

По его словам, если эта "проблема разминирования" будет решена, Россия привлечет всех западных коллег и обеспечит беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения.

Глава МИД России заявил, что с российской стороны якобы уже давно "гарантировано все от них зависящее". Западные страны, мол, "создали массу искусственных проблем и должны серьезно задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами".

"Дело за ними", — заявил Лавров.

Отметим, до войны 90% украинского экспорта шло через порты в Черном море, которые могут загружать танкеры, достаточно большие, чтобы путешествовать на большие расстояния – в Китай или Индию – и при этом получать прибыль. Но сейчас все они закрыты. Россия захватила большую часть побережья Украины, а остальное заблокировала флотом из не менее 20 судов, включая четыре подводные лодки.

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