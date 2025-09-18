Лавров назвал "виновного" в продолжении войны в Украине

© Associated Press

В России нашли «виновного» в продолжении войны в Украине. Как заявил глава МИД РФ, все из-за Европы.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, Москва готова искать компромиссы в отношении Украины, если будут обеспечены законные интересы безопасности РФ.

"ЕС не хочет урегулирования в Украине, желая возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозу для РФ", - заявил Лавров.

Напомним, Лавров высказался о потенциальном участии западных миротворцев в войне на стороне Украины . Мол, это повлечет за собой «реакцию» со стороны РФ.

Мол, РФ будет расценивать западных миротворцев как «оккупационные силы», поэтому они армия государства-агрессорки якобы «имеют полное право убивать западных миротворцев».

"Западные миротворцы в Украине будут оккупационными войсками и законными целями для российских военных", - добавил Лавров.