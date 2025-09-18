- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1631
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавров назвал "виновного" в продолжении войны в Украине
Россияне считают, что европейцы якобы угрожают их безопасности.
В России нашли «виновного» в продолжении войны в Украине. Как заявил глава МИД РФ, все из-за Европы.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
По его словам, Москва готова искать компромиссы в отношении Украины, если будут обеспечены законные интересы безопасности РФ.
"ЕС не хочет урегулирования в Украине, желая возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозу для РФ", - заявил Лавров.
Напомним, Лавров высказался о потенциальном участии западных миротворцев в войне на стороне Украины . Мол, это повлечет за собой «реакцию» со стороны РФ.
Мол, РФ будет расценивать западных миротворцев как «оккупационные силы», поэтому они армия государства-агрессорки якобы «имеют полное право убивать западных миротворцев».
"Западные миротворцы в Украине будут оккупационными войсками и законными целями для российских военных", - добавил Лавров.