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Лавров неожиданно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Лавров неожиданно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине

Фото: Associated Press

По словам главы МИД, РФ заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно оговорился, что страна-оккупант хочет поскорее закончить войну в Украине. Однако полномасштабное вторжение он называет "конфликтом".

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", во время совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой Лавров внезапно сменил агрессивную риторику на "миротворческую".

"Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее", – заявил Лавров.

Основные заявления Лаврова по итогам визита в Бразилию

  • Россия заинтересована в развитии взаимодействия с Бразилией в использовании мирного атома, космической сфере, сельском хозяйстве;
  • РФ и Бразилия наметили график возобновления работы двусторонних институтов, включая межправкомиссию;
  • РФ благодарна Бразилии за понимание причин происходящего в Украине и готовность внести вклад в урегулирование ситуации;
  • Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно быстрее завершился;
  • Лавров пригласил главу МИД Бразилии посетить Россию в удобное для него время.

Напомним, Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако, прежде всего "следует учитывать позицию РФ".

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Дата публикации
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