Сергей Лавров / © Associated Press

В Кремле потребовали от США «немедленно вернуть» своих граждан, находившихся на борту танкера «Маринера».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Clash Report.

«Соединенные Штаты не должны препятствовать скорейшему возвращению российских граждан с судна „Маринера“ на родину», — отметил Лавров.

На фоне систематических нарушений прав человека самой Россией ее дипломаты цинично призвали США обеспечить «гуманное отношение» к экипажу и уважать их права.

Что известно о захвате танкера?

В конце декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, следовавшее в Венесуэлу за нефтью. Впрочем, подсанкционный танкер показал триколор РФ и заставил американский флот отступить.

New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия просила США не трогать этот танкер.

Позже стало известно, что Кремль отправил военный флот прикрывать свой танкер от американцев.

Однако США все же провели операцию по захвату связанного с Венесуэлой танкера Marinera, идущего под российским флагом.

В России обвинили США в «пиратстве» из-за захвата танкера «Маринера».