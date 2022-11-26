Лавров обвинил Киев в "нацизме" и "пообещал освободить от него украинцев": в ОП отреагировали

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "украинский народ ждет процветания в составе славянского содружества после того, как он будет освобожден от власти неонацистского киевского режима".

Так глава МИД РФ высказался в документальном фильме, показанном 26 ноября на одном из российских телеканалов.

"Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", – цинично заявил Лавров.

Он упрекнул Киев, что "нацизм в Украине превратился в теорию и практику нынешней власти". Не забыл российский министр еще и о Западе, потому что, по его словам, произошло это под влиянием "внешних сил".

В Офисе украинского президента ответили на упреки Лаврова. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что глава МИД страны-оккупантки исправит только трибунал. По его словам, "дикость российских заявлений уже не вызывает в мире удивления".

"Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и попирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал", — написал он в Twitter.

Напомним, Лавров нагрубил фотографам на саммите ОДКБ. Он заявил, что работа фотографа – это не указывать ему, как становиться. В ходе фотосессии на саммите дипломата РФ попросили занять другую позу. Это очень не понравилось российскому чиновнику.

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