Лавров объявил дату начала переговоров России с США по поводу своего ультуматима

Лавров объявил дату начала переговоров России с США по поводу своего ультуматима

По словам главы МИД, переговоры состоятся с участием высокопоставленных военнослужащих.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, США — главный переговорщик, с которым планируется проводить основную дипломатическую работу. Переговоры же состоятся “сразу по завершению новогодних каникул”.

"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет", — отметил Лавров.

Сами же переговоры, по словам главы МИД, пройдут при участии высокопоставленных военнослужащих.

Напомним, Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных.

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