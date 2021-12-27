Лавров объявил дату начала переговоров России с США по поводу своего ультуматима

По словам главы МИД, переговоры состоятся с участием высокопоставленных военнослужащих.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет российский "Интерфакс".
По его словам, США — главный переговорщик, с которым планируется проводить основную дипломатическую работу. Переговоры же состоятся “сразу по завершению новогодних каникул”.
"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет", — отметил Лавров.
Сами же переговоры, по словам главы МИД, пройдут при участии высокопоставленных военнослужащих.
Напомним, Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных.
Читайте также:
- На Закарпатье в ДТП погиб 9-летний мальчик, 8-летнего ребенка спасают медики.
- Похоронен дважды: как эксгумация убитого в Павлограде спасателя вывела на неожиданный след.
- Задержали по месту жительства: мужчина из Днепра "заминировал" Верховную Раду.