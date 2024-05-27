Лавров прокомментировал идею исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Министр иностранных дел Сергей Лавров одобрил идею исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.

Об этом пишет SOTA.

"Они являются реальной властью, мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство КНР. Кстати, посол Афганистана вручал верительные грамоты в Пекине Си Цзиньпину вместе с другими послами", — цитируют слова Лаврова.

"Талибан" вернулся к власти в Афганистане 15 августа 2021 года. Уже в декабре этого года он запретил девочкам посещать школы после шестого класса, а женщинам работать. Спустя еще полгода, в мае 2022 года, женщинам приказали полностью закрывать лицо и тело на публике и не покидать дом без необходимости.

Как писали международные правозащитные организации, с момента прихода к власти талибов в стране снова вырос процент детских и принудительных браков.

С тех пор как террористы захватили Афганистан, в России полицейские не раз задерживали граждан, подозреваемых в приверженности идеологии "Талибана" и планировании терактов. Недавно журналистка Надежда Кеворкова была помещена в СИЗО по обвинению в публикации оправдывающего текста талибов.

Напомним, Россия пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан, захватившей власть в Афганистане.

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