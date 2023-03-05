Лавров оконфузился в Индии: Жданов рассказал, что произошло на конференции Raisina Dialogue

Министр убеждал, что это не Россия напала на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился во время конференции Raisina Dialogue 2023, проходившей в Индии.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как рассказал Жданов, по словам Лаврова, получилось, что Россия вообще "миролюбивая страна", которая хочет как можно быстрее завершить войну в Украине. Также он убеждал, что это не Россия напала на Украину.

"Я думаю, что это нарратив, который ему сказали озвучить. Он получил директивы от президента России", – сказал Жданов.

Он также подчеркнул, что российский министр – один из тех, кто играет значительную роль в агрессии РФ против Украины.

"Он ездит по миру, пытается договариваться о поставках оружия и находить партнеров для поддержки агрессивной политики России", – добавил Жданов.

Также Лавров во время заседания G20 пожаловался, мол, Большую двадцатку "ничего не интересует, кроме Украины". А потом начал вообще утверждать, что Россия является "жертвой" в войне.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Более того, по словам Кислицы, Лавров — жалкий.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели первую личную встречу с начала войны.

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