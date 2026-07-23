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Лавров потребовал от США остановить поставки оружия для Украины: ответ Рубио удивил Кремль
После встречи с Лавровым в Маниле Марко Рубио отклонил требования Москвы прекратить вооружать Украину, отметив, что Вашингтон продолжает коммерческие продажи оружия через НАТО по программе PURL.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на сегодняшней встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле подчеркнул, что Америка «должна прекратить вооружать Украину».
Позже в разговоре с прессой Рубио, комментируя слова Лаврова, заявил, что США не предоставляют оружие Украине, а продают его в рамках программы PURL через НАТО, передают «Новини.LIVE».
«Именно этим мы и занимаемся, и в этом отношении наша политика не изменилась», — подчеркнул госсекретарь США.
Относительно прогресса в вопросе мира в Украине, Марко Рубио сказал, что одной встречи на Филиппинах было недостаточно, однако США готовы «сыграть любую позитивную роль, чтобы покончить с войной».
«Для этого нам понадобится что-то, на что смогут согласиться и Россия, и Украина. Президент США ясно дал понять, что мы готовы играть конструктивную роль в прекращении бессмысленной войны», — подытожил госсекретарь США.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что США "готовы вмешаться" в войну в Украине, когда появится реальная возможность достичь мирного соглашения. Он акцентировал, что Вашингтон готов «играть любую позитивную роль», чтобы закончить войну.