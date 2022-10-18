Лавров пожаловался на международную изоляцию России и заговорил о дипломатическом разрыве с Западом

В МИД РФ жалуются, что россиянам за границей постоянно угрожают физической расправой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетовал на притеснения россиян за границней и заявил, что Россия не видит смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе.

Об этом глава МИД РФ заявил на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, пишут пропагандистские СМИ.

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"Нет смысла и желания сохранять былое присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы и угрожают физической расправой. Главное — там нет работы, когда Европа решила закрыть от нас и прекратить любую экономическую сотрудничество. Насильно мил не будешь", — сказал российский дипломат.

Международная изоляция России

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину начал опускаться железный занавес. Европейский союз ввел уже восьмой пакет санкций. Кроме этого, с российского рынка пошел ряд известных иностранных компаний, что повлияло на экономику страны. Как следствие, рубль существенно вырос.

Кроме этого, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостанавливающее действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. После этого к гражданам России стали применять общие правила Визового кодекса. Решение начало действовать с 12 сентября 2022 года. Среди стран, не оформляющих визы россиянам – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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