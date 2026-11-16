Лавров пожаловался на Трампа: что теперь не устраивает Москву

Сергей Лавров / © Associated Press

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В отношениях России и США сохраняется много противоречий, а переговоры между Москвой и Вашингтоном по устранению проблем в двусторонних отношениях продвигаются крайне медленно.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.

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В частности, он посетовал на санкционную политику администрации президента США Дональда Трампа. По словам Лаврова, Вашингтон не только продолжает ограничения, введенные при президентстве Джо Байдена, но и принимает новые.

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«Вот они сейчас приняли уже при Трампе новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Они продолжают все байденовские санкции, хотя это, как говорит Дональд Трамп, "война Байдена, а не моя война"», - заявил Лавров.

Глава российского МИД также признал, что переговоры с США по устранению так называемых «раздражителей» в двусторонних отношениях фактически буксуют. По его словам, этот процесс продвигается «ни шатко ни валко».

«Разговаривать с США не нужно "с открытым от восхищения ртом". Американцы такого поведения не уважают», – заявил он.

Лавров также раскритиковал Европу из-за переговоров по Украине

Ранее Сергей Лавров раскритиковал стремление европейских стран активнее приобщиться к переговорам по завершению войны в Украине.

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В частности, он выступил против позиции ЕС о необходимости сначала достичь прекращения огня, а уже потом переходить к более широкому обсуждению европейской безопасности.

По словам Лаврова, европейские страны пытаются присоединиться к переговорному процессу, поскольку "понимают, что поезд отходит" и хотят "запрыгнуть на подножку последнего вагона".

В то же время глава МИД РФ отметил, что заявленные Владимиром Путиным целые войны против Украины остаются неизменными.

Кроме того, 16 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает идею временного перемирия и намерена продолжать боевые действия параллельно с переговорами.

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«Мы неоднократно говорили, что не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и века. Поэтому "специальная военная операция" продолжается, а переговорный трек - это то, что должно к этому миру нас и привести», - заявил Песков.

По его словам, Россия также не заинтересована в паузе, которая могла бы дать возможность Украине восстановиться. В то же время, Песков признал, что переговорный процесс остается длительным и сложным.

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