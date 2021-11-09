Лавров предложил ЕС заплатить белорусам за сдерживание мигрантов

Глава МИД России перевел ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе на Брюссель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен помочь Беларуси справиться с потоками беженцев, выделив на это финансирование. По его словам, таким образом, Брюссель решал похожую проблему в Турции.

Заявление главы внешнеполитического ведомства РФ цитирует во вторник, 9 ноября, российское агентство "РИА Новости".

"Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился", — заявил Лавров, намекая при этом на Евросоюз, открывший дверь для приема беженцев.

По его словам, ЕС должен продемонстрировать те же подходы, что и в случае с Турцией, получавшей финансовую помощь для того, чтобы разместить мигрантов в лагерях на своей территории. "Почему нельзя помогать также белорусам?" – демонстративно удивляется Лавров.

Напомним, польская полиция сообщила, что в понедельник, 8 ноября, удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".

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