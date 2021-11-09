Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лавров предложил ЕС заплатить белорусам за сдерживание мигрантов

Лавров предложил ЕС заплатить белорусам за сдерживание мигрантов

Associated Press

Глава МИД России перевел ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе на Брюссель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен помочь Беларуси справиться с потоками беженцев, выделив на это финансирование. По его словам, таким образом, Брюссель решал похожую проблему в Турции.

Заявление главы внешнеполитического ведомства РФ цитирует во вторник, 9 ноября, российское агентство "РИА Новости".

"Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился", — заявил Лавров, намекая при этом на Евросоюз, открывший дверь для приема беженцев.

По его словам, ЕС должен продемонстрировать те же подходы, что и в случае с Турцией, получавшей финансовую помощь для того, чтобы разместить мигрантов в лагерях на своей территории. "Почему нельзя помогать также белорусам?" – демонстративно удивляется Лавров.

Напомним, польская полиция сообщила, что в понедельник, 8 ноября, удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".

Читайте также:

Следующая публикация