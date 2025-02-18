Лавров рассказал, что сказал ему Рубио о "трехступенчатом мирном плане"

В США опровергли информацию о якобы достигнутом соглашении между Москвой и Вашингтоном по Украине.

Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передают РосСМИ.

"Не видел этой информации, но когда просматривал новости, нашел ссылку на заявление главы МИД Польши, который рассказывал в кулуарах Мюнхена о том, что встречался с Келлогом, и тот проинформировал его о каком-то плане урегулирования. Я спросил сегодня Рубио и Волтца, что это значит, они сказали, что это фейк", — сказал он.

Напомним, ранее журналистка Fox News Джеки Гайнрик, ссылаясь на иностранные дипломатические источники, близкие к переговорам в Саудовской Аравии, сообщила, что США и государство-агрессор РФ разработали трехступенчатый мирный план, который среди прочего предусматривает проведение выборов в Украине. По их информации, США и Россия предлагают трехэтапный мирный план. План предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, затем заключение окончательного соглашения.