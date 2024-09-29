Лавров с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил ядерным оружием — AP

В своей речи российский дипломат набросился с обвинениями на Запад.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил Западу, предупредив "попытки бороться к победе с ядерным государством".

Об этом пишет AP.

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Отмечается, что во время своей речи российский дипломат набросился с обвинениями на Запад, заявив, что Европа использует Украину как инструмент для попытки "стратегического поражения" Москвы и подготовки к участию в этой "самоубийственной авантюре".

"Я не собираюсь здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться бороться к победе с ядерным государством, какова Россия", — сказал он.

Напомним, Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Глава Кремля пригрозил, что может совершить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства. В США отреагировали на ядерный шантаж.

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