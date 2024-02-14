Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к дипломатическому окончанию войны против Украины, но хочет оставить себе все те территории, которые она успела оккупировать.

Об этом сообщат РосСМИ со ссылкой на заявление Лаврова в Госдуме РФ 14 февраля.

"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета сложившихся за долгие годы реалий, которые сейчас привели к нынешней ситуации", — сказал министр страны-агрессорки.

Лавров также добавил, что поскольку "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и "реалии, сложившиеся на земле", то вариантов договориться "пока не просматривается".

"Однако при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", — сказал Лавров.

Он также заявил, что якобы Вашингтон и его союзники "не оставляют мечты" о нанесении России стратегического поражения. В то же время, Лаврову показалось, что российская армия якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", и якобы "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину".

Министр страны-агрессорки также повторил, что безопасность России и захваченных оккупантами украинских территорий якобы "будет надежно обеспечена, а целые спецоперации (войны против Украины — ред.) в этом контексте будут достигнуты", — сказал Лавров.

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия достигает своих целей в так называемой "СВО" "преимущественно мирным путем". В Кремле традиционно обвинили Украину в том, что она отвергает "предложения" России относительно мирных переговоров, и заявили о продолжении войны.

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