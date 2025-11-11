Россия готова возобновить испытания — Лавров / © Associated Press

Москва может возобновить ядерные испытания, если это сделает хотя бы одно из других ядерных государств.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 ноября, передают российские пропагандистские СМИ, а также агентство ТАСС.

По словам Лаврова, Россия предлагает продлить на год действие ограничений договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНО), отмечая «ответственность великих государств за недопущение ядерной войны».

Глава МИД РФ также обвинил США в возможных планах возобновить ядерные испытания по «геополитическим мотивам» и отметил, что Москва ожидает от Вашингтона официальных разъяснений по поводу его позиции.

Кроме того, Лавров сослался на заявление кандидата на должность помощника главы Пентагона, который якобы заявил о намерениях «достигать цели из-за угроз применения ядерного оружия».

«Кандидат в помощники главы Пентагона прямо сказал, что на своем посту намерен достичь целей угрозы применением ядерного оружия», — заявил Лавров.

Напомним, международные эксперты отмечают, что недавнее исчезновение Сергея Лаврова из важных встреч может иметь «катастрофические» последствия для России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пропустил заседание Совета безопасности РФ, которое 5 ноября созвал глава Кремля Владимир Путин. Потому усилились слухи о его немилости у президента РФ.

К тому же, Лавров потерял право возглавлять российскую делегацию на саммите G20 — вместо него поедет Максим Орешкин. По данным СМИ, дипломат якобы разозлил Путина неудачным разговором с госсекретарем США Марко Рубио.