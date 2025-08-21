Лавров снова набросился на Украину: что не устроило на этот раз

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает принципы безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году.

Об этом пишут росСМИ.

Он назвал предложения Европы относительно Украины «бесперспективными» и неприемлемыми.

«По сути, Европа предлагает иностранную интервенцию на часть украинской территории — это абсолютно неприемлемо для Москвы», — сказал Лавров.

Лаврова снова «триггерит»

По словам Лаврова, когда и если будут подписаны будущие соглашения с Украиной, встанет вопрос о легитимности украинских подписантов.

Он также подчеркнул, что Москва ожидает продолжения сотрудничества со США по урегулированию конфликта.

Российский министр иностранных дел также отметил, что Москва не воспринимает европейских попыток влиять на ход переговоров и назвал их «неперспективными».

«Мы надеемся, что курс Европы на подрыв усилий по урегулированию в Украине провалится. Россия и США продолжат работу, как договорились лидеры», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что принципы безопасности, о которых шла речь в Стамбуле, остаются в основе позиции России.

К тому же, по словам Лаврова, российский президент Владимир Путин якобы готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, встреча возможна, если все ключевые вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут тщательно подготовлены. При этом, о каких вопросах идет речь, он не уточнил.

Также он не забыл снова обвинить Украину. По его словам, позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к продолжительному и стабильному урегулированию конфликта.

Киев якобы стремится подорвать усилия по мирному урегулированию, которые инициирует президент США Дональд Трамп.