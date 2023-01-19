Лавров сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику США – с действиями Гитлера: реакция МИД и США

Украинское Министерство иностранных дел осуждает высказывания главы МИД агрессора России Сергея Лаврова, в котором он сравнил международную изоляцию РФ из-за войны с убийством евреев в Европе во время Холокоста. Такое сравнение не поможет Москве избежать наказания.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, ведомство осуждает "позорное заявление, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста".

"Председатель МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос", — подчеркнул представитель МИД..

Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на "глубоко укорененный антисемитизм российских элит". Современная Россия полна ненависти к другим народам, добавил Николенко, а также призвал мир отреагировать на очередное заявление Лаврова.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", — подытожил Николенко.

Кстати, на циничное заявление российского министра отреагировали в Белом доме, пишет Reuters. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби назвал это оскорбительным: "Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста.

Израиль также осудил подобные взгляды Лаврова. В Европейском еврейском конгрессе заявили, что были "поражены" высказываниями. "Это искажение Холокоста на самом базовом уровне. Мы призываем Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", — подчеркнул президент конгресса Ариэль Музикант.

Что снова сказал Лавров

Накануне во время своей ежегодной пресс-конференции Лавров сравнил действия США и союзников в рамках помощи Украине с действиями Гитлера во время Второй мировой войны.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "российского вопроса", — заявил министр агрессорки РФ.

По его словам, "так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо умнее, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение".

К слову, это не в первый раз глава МИД позволяет себе цинические заявления. В мае 2022-го он назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Так он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.

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