Лавров сравнил россиян с жертвами Холокоста: в МИД Израиля поставили на место прихвостница Путина

В МИД Израиля осуждают слова Лаврова и обвиняют в "искажении истории".

В Министерстве иностранных дел Израиля отреагировали на циничное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику США – с действиями Гитлера. Во внешнедипломатическом ведомстве сказали, что такие сравнения Лаврова "неприемлемы".

Об этом заявил спикер МИД Израиля Лиор Хаит, пишет местное издание ynet.co.il.

Он подчеркнул, что "любое сравнение между текущими событиями и окончательным планом Гитлера по уничтожению евреев искажает историческую правду и наносит ущерб достоинству как погибших, так и выживших. Любое такое сравнение должно быть отвергнуто категорически". Хаит добавил, что "Холокост — самый темный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы".

Напомним, на циничные слова отреагировали в МИД Украины и США. Украинский МИД осуждает высказывания главы МИД агрессорки России Сергея Лаврова, в котором он сравнил международную изоляцию РФ из-за войны в Украину с убийством евреев в Европе во время Холокоста, сказал спикер Олег Николенко.

В Белом доме подобные высказывания назвали абсурдными. "Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста", — сказал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

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