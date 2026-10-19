Лавров цинично отрицал удары России по гражданским объектам Украины

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы "никогда не атаковала гражданские объекты" в Украине.

Такое заявление он сделал во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передают российские СМИ.

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"Россия никогда не атаковала гражданские объекты Украины, за исключением тех, которые используются для содействия терактам", - заявил Лавров.

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В то же время, он обвинил Европейский Союз и Соединенные Штаты в подрыве мировой энергетической стабильности. По словам российского министра, Москва вроде бы не заинтересована в колебаниях цен на энергетическом рынке и выступает за их стабильность.

Лавров также отверг прекращение огня

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение огня в Украине и не намерена менять свои цели в войне.

«Никакого прекращения огня для того, чтобы Зеленского снова привели в сознание, накачали оружием, не будет», — заявил Лавров.

Он также повторил, что позиция Москвы по отношению к Украине якобы остается неизменной, и раскритиковал обнародованный в СМИ проект нового мирного плана. По словам Лаврова, Россия официально его не получала, однако выступает против немедленного прекращения огня и замораживания фронта.

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На эти заявления отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который заявил, что Кремль открыто пренебрегает мирными инициативами США из-за недостаточного давления на Россию.

Россия нанесла удар по Киеву и повредила метро

Вместе с тем в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев. В результате удара была повреждена станция метро «Черниговская»: взрывная волна повредила конструкции, кабельную сеть и колеи.

Из-за падения обломков вблизи станции также пострадали ходовые и контактные рельсы. Из-за этого движение по красной линии метро ограничили: поезда курсируют от «Академгородка» до «Дарницы», а «Черниговская» и «Лесная» временно не работают. На поврежденном участке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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