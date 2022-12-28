Лавров успокоил россиян, что якобы США не собираются воевать против РФ

Россия запросила ответ в США, планируют ли они размещать своих военных на территории Украины, когда передадут ПРО Patriot.
В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что якобы США сообщили Москве, что не хотят воевать против РФ.
Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, говорится на сайте российского внешнедипломатического ведомства.
В частности, сообщается, что якобы Россия запросила ответ в США, планируют ли они размещать своих военных на территории Украины, когда передадут ПРО Patriot.
"Нам достаточно подробно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать непосредственно против России", — сказал глава МИД РФ.
США планируют передать Украине Patriot
В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. По мнению главы Белого дома, передача Patriot не приведет к еще большей эскалации с Россией.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что доставка системы Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель.
ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot скажется на ходе войны.
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