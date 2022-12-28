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Лавров успокоил россиян, что якобы США не собираются воевать против РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Лавров успокоил россиян, что якобы США не собираются воевать против РФ

Фото: Associated Press

Россия запросила ответ в США, планируют ли они размещать своих военных на территории Украины, когда передадут ПРО Patriot.

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что якобы США сообщили Москве, что не хотят воевать против РФ.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, говорится на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

В частности, сообщается, что якобы Россия запросила ответ в США, планируют ли они размещать своих военных на территории Украины, когда передадут ПРО Patriot.

"Нам достаточно подробно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать непосредственно против России", — сказал глава МИД РФ.

США планируют передать Украине Patriot

В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. По мнению главы Белого дома, передача Patriot не приведет к еще большей эскалации с Россией.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что доставка системы Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot скажется на ходе войны.

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Дата публикации
Просмотры
212
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