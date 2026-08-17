Лавров в истерике угрожает Западу «уничтожить все»: в Германии сделали громкое заявление

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Несмотря на угрозы российских властей, в частности, крайнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова «уничтожить все», страны Запада продолжат поддержку Украины.

Об этом сказала спикер МИД Германии Катрин Дешауэр, сообщает ntv.

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Она прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который угрожал партнерам Украины «уничтожить все» из-за вероятной причастности к ударам Украины по России. Спикер дипломатического ведомства заявила, что подобные комментарии не являются чем-то новым.

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Она подчеркнула, что Берлин продолжит поддержку Киева в борьбе с российской агрессией.

«Угрозы и заявления против партнеров ЕС или НАТО не являются чем-то новым. Мы учитываем их, но нас не запугивают — и нас не запугивают в нашей поддержке Украины», — подчеркнула она.

Атаки Украины по России — последние новости

Напомним, в МИД РФ пожаловались, что США причастны к атакам Украины по России. На фоне поддержки Запада глава МИД РФ Сергей Лавров снова принялся угрожать союзникам Украины. Он в истерике заявил, что Россия начнет «разрушать все, что питает военную машину Киева со стороны Запада».

Между тем, Украина продолжает ударную кампанию по стратегически важным целям России. 16 августа атаковал один из крупнейших логистических хабов Wildberries, который расположен в Коледино Московской области. Дроны вызвали мощный пожар. В Fire Point покащали видео, как украинские дроны устроили ад на хабе Wildberries

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