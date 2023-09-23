Лавров в ООН назвал Запад "империей лжи" и заявил, что поедет в Пхеньян

В субботу, 23 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в ООН назвал страны Запада "империей лжи", а также заявил, что реализовать мирные инициативы Украины "нереально" и сообщил, что поедет продолжать переговоры в Северную Корею.

О главных тезисах речи Лаврова сообщает Reuters.

Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Запад в неоколониальном мышлении из-за попыток привлечь так называемый Глобальный Юг к поддержке Украины в войне. По его словам, Запад, который он цинично назвал "империей лжи", обманывает "глобальное большинство".

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Лавров также считает, что предложенный Украиной мирный план, а также последние предложения ООН по возобновлению черноморской зерновой инициативы являются "нереалистическими".

"Это невозможно реализовать. Это нереально, и все это понимают, но вместе с тем говорят, что это единственная основа для переговоров”, — прокомментировал он формулу мира из 10 пунктов, которую предлагает Киев.

По словам российского министра, конфликт будет разрешен на поле боя, если Киев и Запад будут придерживаться такой позиции.

Лавров также заявил, что на следующий месяц посетит Пхеньян, чтобы продолжить переговоры со своим коллегой на основе недавних договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Москве.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского коллеги-диктатора Владимира Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в войне.

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