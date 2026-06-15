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Лавров "вызверился" на европейских послов: что он также заявил об Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резко высказался о европейских политиках после встречи с послами Британии, Франции и Германии. В Москве заявили, что Европа якобы делает ошибочные выводы по ситуации вокруг России и Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «вызверился» на европейских политиков. В частности, он заявил, что европейцы ошибочно полагают, что могут выдвигать России ультиматумы. В частности, он заявил, что послы «евротройки» на встрече в Москве не сказали ничего нового.
Лавров «прошелся» по европейской делегации послов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит в Москву европейских послов, которые выразили желание от стран о посредничестве в переговорах.
Лавров откровенно «прошелся» по ним и заявил, что европейские лидеры зря считают, что могут выдвигать России любые ультиматумы:
«У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому, вроде бы, можно выдвигать ультиматумы, надеясь, что Россия эти ультиматумы примет», — заявил Лавров.
Также он добавил, что Путин уже не раз высказывался на эту тему.
«Эти, конечно, расчеты с негодными целями, что было подтверждено в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель, ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», — добавил Лавров.
Американский конгрессмен «разнес» угрозы Лаврова
Напомним, член Палаты представителей США Джим Гаймс во время брифинга в Киеве заявил, что угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес дипломатов свидетельствуют о «полном отчаянии» российского руководства.
По мнению конгрессмена, это связано с потерей позиций РФ на фронте и ошеломляющей ценой, которую она платит за попытки захватить украинские территории. Он добавил, что угрозы гражданским и дипломатам являются проявлением подхода государства, привыкшего к военным преступлениям, таким как обстрелы больниц и роддомов.
Политик убежден, что украинские силы продолжат возвращать территории в ближайшие месяцы. В то же время, заявления российской стороны будут иметь противоположный эффект для Вашингтона и лишь усилят поддержку Украины со стороны США. Гаймс заверил, что вместе с сенатором Ричардом Блюменталем будет работать в Вашингтоне, чтобы угрозы Лаврова трансформировались в дополнительную помощь для украинского народа.
Кроме того, конгрессмен высоко оценил сотрудничество американской и украинской разведок, назвав его чрезвычайно важным вкладом в военные усилия. Он также подчеркнул, что, несмотря на политическую поляризацию внутри США, американское общество остается единым в поддержке Украины.