Лавров заявил, что Молдову якобы "затягивают в НАТО"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову пытаются "затащить в НАТО".
По его словам, это никак не поспособствует безопасности самой страны.
Об этом пишет российское пропагандистское издание Интерфакс.
"Они должны беспокоиться о своем будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это придало бы безопасности Молдове", — сказал Лавров.
Следует отметить, что такое заявление Лаврова прозвучало на фоне провокаций в Приднестровье, которые устраивает сама Россия, чтобы обвинить Украину в нападении на самопровозглашенную республику.
Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью в Румынию и Украину. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь. В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме того, президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.
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