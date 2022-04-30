Лавров заявил, что Молдову якобы "затягивают в НАТО"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову пытаются "затащить в НАТО".

По его словам, это никак не поспособствует безопасности самой страны.

Об этом пишет российское пропагандистское издание Интерфакс.

"Они должны беспокоиться о своем будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это придало бы безопасности Молдове", — сказал Лавров.

Следует отметить, что такое заявление Лаврова прозвучало на фоне провокаций в Приднестровье, которые устраивает сама Россия, чтобы обвинить Украину в нападении на самопровозглашенную республику.

Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью в Румынию и Украину. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь. В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме того, президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.

Рассматривает ли военно-политическое руководство Украины возможный удар со стороны Приднестровья – Михаил Подоляк

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