Лавров заявил, что обещания НАТО принять в свой состав Украину – это игра с огнем

Лавров заявил, что обещания НАТО принять в свой состав Украину – это игра с огнем

Лавров также упомянул о событиях 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт между Грузией и Россией, которая воевала вместе с сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в НАТО играют с огнем, обещая Украине и Грузии членство в Альянсе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова Лаврова на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

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"Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности... Те, кто заученно повторяет бухарестские тезисы и говорит, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию – эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не отдавать себе отчет", — заявил Лавров.

Глава МИД России также выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, "культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта".

Лавров также упомянул о событиях 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт между Грузией и Россией, которая воевала вместе с сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии.

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"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасному пределу", — сказал Лавров.

Глава российского МИД также осудил действия Альянса, заявив, что "превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, разворачивание сил НАТО в непосредственной близости к стратегически важным для российской безопасности районам категорически неприемлемо".

Напомним, Россия продолжает сконцентрировать своих военных вблизи украинских границ. Следовательно, к временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) прибыла очередная группа кадровых российских военных. Россия направили их в Донбасс для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

На помощь РФ пришла и Беларусь, заявившая, что "не останется в стороне" в случае обострения конфликта на Донбассе. Лукашенко откровенно выразил поддержку России.

После этого Беларусь заявила о совместных учениях с РФ вблизи украинских границ. Кроме того, в белорусском МИДе Россию назвали основным стратегическим союзником.

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