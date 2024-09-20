Лавров заявил о готовности России противостоять НАТО еще в одном регионе планеты: о чем идет речь

В РФ подчеркнули, что Арктика не является территорией НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 20 сентября, заявил, что Россия "вполне готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

Об этом пишет Politico со ссылкой на РосСМИ.

"Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военной и политической сфере, а также в вопросах оборонных технологий", — подчеркнул Лавров.

Издание отмечает, что комментарии главы российского МИД "знаменуют собой очередной раунд бряцания оружием со стороны Кремля", который в последние годы уже неоднократно использовал ядерный шантаж и угрожал НАТО войной.

Следует отметить, что восемь стран мира имеют территорию в Арктике. Семь из них, за исключением России, являются членами Североатлантического альянса: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Канада, США и Исландия.

Однако это не помешало Лаврову предупредить своих арктических соседей, что Арктика не является территорией НАТО. Он также заявил, что у других неарктических стран, таких как Китай и Индия, есть свои интересы в самом северном регионе земного шара.

Издание также напомнило, что в прошлом году один из российских дипломатов угрожал, что в случае разрешения вооруженного конфликта между НАТО и РФ, "первой пострадает" Финляндия.

А уже в начале текущего года Россия приостановила ежегодные взносы Арктической рады после того, как другие ее члены бойкотировали участие Москвы из-за войны в Украине.

Напомним, как пишет Foreign Policy, за последние несколько десятилетий двусторонние и международные соглашения между Россией и другими арктическими государствами усиливали общую северную безопасность, а также научные интересы. Но после полномасштабного вторжения России в Украину эти договоренности быстро развалились.

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