Лавров заявил о "начале настоящей войны" с Германией: что произошло

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «началом настоящей войны» обвинения Германии в адрес Москвы в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Об этом глава российского МИД заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

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По словам Лаврова, российское руководство якобы должно извлечь уроки из последних заявлений и действий немецких властей, которые он представил как признаки подготовки Берлина к конфронтации с Москвой.

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«Это, в общем-то, по большому счету, начало настоящей войны», — заявил глава МИД РФ.

Лавров также упомянул о сокращении российского дипломатического присутствия в Германии, заявив, что Берлин якобы повторяет события, предшествовавшие Второй мировой войне.

«Изгнали генеральное консульство из Бонна… „Русский дом“ в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы тоже закрывали свои дипломатические миссии… Они снова хотят войны», — сказал российский министр.

Отдельно Лавров высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, обвинив его в якобы намерении объявить России войну.

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«Он, по сути, собирается объявить нам войну. И уроки истории не усвоены вовсе», — заявил глава российского МИД.

Он также прибег к привычной для российской пропаганды риторике о «нацизме», утверждая, что соответствующие тенденции якобы вновь распространяются в Европе. «Оказалось, что эти метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы», — сказал Лавров.

В то же время глава российского МИД заявил, что, по его мнению, часть нынешних европейских политиков в скором времени может лишиться своих постов и влияния. «Их сметет с вершины европейской политики, и народы Европы сделают правильный выбор», — самоуверенно заявил он.

«Когда это произойдет — это другой вопрос, но, думаю, ждать осталось не очень долго», — добавил Лавров.

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Стоит отметить, что эти заявления прозвучали от представителя российского руководства, которое начало полномасштабное вторжение в Украину. Москва регулярно обвиняет европейские государства в «эскалации» из-за их поддержки Украины и пытается представить помощь Киеву как угрозу для самой России.

Риторика Лаврова о якобы «начала настоящей войны» с Германией также вписывается в попытки Кремля усилить страх перед прямым противостоянием России и европейских стран и в то же время подорвать дальнейшую политическую и военную поддержку Украины со стороны ее партнеров.

Напомним, правительство Германии впервые открыто возложило на Кремль ответственность за августовскую попытку диверсии в районе аэропорта Лейпциг-Галле, где были обнаружены три начиненных взрывчаткой дрона вблизи украинского самолета «Антонов».

Правительство Германии приняло решение существенно усилить систему национальной безопасности.В частности, глава Министерства внутренних дел ФРГ Александр Добриндт объявил о планах развернуть масштабный комплекс мер по противодействию российским диверсиям и защите ключевых объектов страны.

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