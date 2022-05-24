Лавров заявил об усилении сотрудничества РФ с Китаем из-за "диктатуры" Запада

Лавров заявил об усилении сотрудничества РФ с Китаем из-за "диктатуры" Запада

Глава российского МИД анонсировал расширение экономических связей с КНР и отметил "общие интересы".

В понедельник, 23 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении экономического взаимодействия России и Китая, поскольку Запад "занимает позицию диктатора".

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это кроме прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", — заявил Лавров.

По его словам, сотрудничество будет осуществляться в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике.

Глава российского МИД отметил, что Россия имеет не только протяженную границу с Китайской Народной Республикой, но и "общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах".

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что в случае агрессии Китая против Тайваня, Соединенные Штаты могут пойти на прямое военное вмешательство.

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