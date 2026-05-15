ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
327
Время на прочтение
1 мин

Лаврову мерещится "нацизм" в Европе с "фюрером" Зеленским

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Германию в том, что эта страна якобы возглавляет движение в поддержку «нацизма» в Европе.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал клише кремлевской пропаганды о «нацизме» в Европе, провозгласив новым «фюрером» президента Украины Владимира Зеленского.

Очередной бред спикера Кремля, высказанный в пятницу, 15 мая, цитирует издание Clash Report.

«Германия снова возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский», — пробормотал 76-летний политик, который уже 22 года возглавляет внешнеполитическое ведомство РФ.

При этом он голословно утверждал, что Европа после подписания Минских договоренностей в 2015 году «накачивала оружием» Украину.

Лавров также обвинил тогдашних руководителей Франции, Германии и Украины — соответственно президента Франсуа Олланда, канцлера Ангелу Меркель и президента Петра Порошенко — в том, что они не собирались выполнять договоренности, а хотели выиграть время.

Такие заявления главы внешнеполитического ведомства государства-агрессора, несмотря на их очевидную абсурдность, могут свидетельствовать об отсутствии намерений Кремля завершать войну.

В прошлом году Сергей Лавров заявлял о невозможности немедленного перемирия с Украиной, мотивируя это именно тем, что большая часть страны «находится под властью нацистов».

Напомним, ранее глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров озвучил условия Кремля для окончания войны в Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
327
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie