Лаврову мерещится "нацизм" в Европе с "фюрером" Зеленским
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Германию в том, что эта страна якобы возглавляет движение в поддержку «нацизма» в Европе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал клише кремлевской пропаганды о «нацизме» в Европе, провозгласив новым «фюрером» президента Украины Владимира Зеленского.
Очередной бред спикера Кремля, высказанный в пятницу, 15 мая, цитирует издание Clash Report.
«Германия снова возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский», — пробормотал 76-летний политик, который уже 22 года возглавляет внешнеполитическое ведомство РФ.
При этом он голословно утверждал, что Европа после подписания Минских договоренностей в 2015 году «накачивала оружием» Украину.
Лавров также обвинил тогдашних руководителей Франции, Германии и Украины — соответственно президента Франсуа Олланда, канцлера Ангелу Меркель и президента Петра Порошенко — в том, что они не собирались выполнять договоренности, а хотели выиграть время.
Такие заявления главы внешнеполитического ведомства государства-агрессора, несмотря на их очевидную абсурдность, могут свидетельствовать об отсутствии намерений Кремля завершать войну.
В прошлом году Сергей Лавров заявлял о невозможности немедленного перемирия с Украиной, мотивируя это именно тем, что большая часть страны «находится под властью нацистов».
Напомним, ранее глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров озвучил условия Кремля для окончания войны в Украине.