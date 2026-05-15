Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал клише кремлевской пропаганды о «нацизме» в Европе, провозгласив новым «фюрером» президента Украины Владимира Зеленского.

Очередной бред спикера Кремля, высказанный в пятницу, 15 мая, цитирует издание Clash Report.

«Германия снова возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский», — пробормотал 76-летний политик, который уже 22 года возглавляет внешнеполитическое ведомство РФ.

Реклама

При этом он голословно утверждал, что Европа после подписания Минских договоренностей в 2015 году «накачивала оружием» Украину.

Лавров также обвинил тогдашних руководителей Франции, Германии и Украины — соответственно президента Франсуа Олланда, канцлера Ангелу Меркель и президента Петра Порошенко — в том, что они не собирались выполнять договоренности, а хотели выиграть время.

Такие заявления главы внешнеполитического ведомства государства-агрессора, несмотря на их очевидную абсурдность, могут свидетельствовать об отсутствии намерений Кремля завершать войну.

В прошлом году Сергей Лавров заявлял о невозможности немедленного перемирия с Украиной, мотивируя это именно тем, что большая часть страны «находится под властью нацистов».

Реклама

Напомним, ранее глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров озвучил условия Кремля для окончания войны в Украине.

Новости партнеров