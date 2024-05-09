Лайнер для нудистов отправится в большой круиз: правила "голого рая" (видео)

Туристам не придется брать с собой большие чемоданы.

Туристическая компания Bare Necessities объединилась с Norwegian Cruise Line, чтобы запустить круиз для нудистов.

Об этом сообщает CNN.

11-дневное путешествие из Майами в Карибский бассейн запланировано на 295-метровом лайнере Norwegian Pearl в феврале в 2025 году.

С такими пунктами назначения, как Багамские острова, Пуэрто-Рико и Сен-Мартен, "большая нудистская лодка" обещает "единственный в жизни опыт" для тех, кто поднимется на борт.

"Как всегда мы рады предоставить вам роскошь решать, что НЕ одевать", — говорится в сообщении на официальном сайте компании Bare Necessities.

Цены на каюты при двухместном размещении стартуют примерно от $2000 и растут до $33155 за виллу с тремя спальнями. Norwegian Pearl вмещает 2300 пассажиров.

Среди удобств для клиентов шведский стол под открытым небом, где можно пообедать голышом. Впрочем, иногда гостям все-таки придется одеваться. Так, они должны будут соблюдать это правило во время пребывания в столовых на борту корабля. Также они должны садиться на полотенце в каюте, на палубе у бассейна и в буфете, если они с голым низом или в стрингах.

Тем временем, "ласки или неуместные прикосновения запрещены", равно как и "пребывание в обнаженном виде перед другими судами в порту".

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Bare Necessities также запретила носить нижнее белье, "фетишистскую одежду", а также фото- и видеосъемку других крейсеров без их согласия.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять расслабляющие, развлекательные и полезные для здоровья возможности для отдыха, которые предлагают неугрожающую, природную среду, где можно почувствовать благодарность, удивление и совместимость природы и неукрашенной человеческой формы", — говорится в сообщении.

Круиз отправится в путешествие 3 февраля в следующем году.

Напомним, круизный лайнер оставил пожилую пару в другой стране. Они пытались догнать корабль.

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