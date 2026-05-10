Лайнер, на котором вспыхнул хантавирус, прибыл в порт: что будет с пассажирами

Лайнер / © Pexels

Реклама

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, прибыл в Гранадильский порт на испанском острове Тенерифе, где начнется эвакуация пассажиров и части экипажа.

Об этом пишет Reuters.

По данным испанских чиновников, все пассажиры, не имеющие симптомов инфекции, пройдут тестирование перед высадкой на берег. Их будут доставлять на сушу небольшими лодками, после чего автобусами перевезут в аэропорт для дальнейших рейсов в страны назначения.

Реклама

Европейское агентство по безопасности здоровья ранее классифицировало всех пассажиров как контакты высокого риска. Начало эвакуации ожидается утром, первым на берег должны сойти граждане Испании.

Тридцать членов экипажа останутся на борту судна, которое впоследствии отправится в Нидерланды для дезинфекции.

По данным ВОЗ, лайнером заболели по меньшей мере восемь человек, трое из них умерли. Хантавирус обычно передается через грызунов, в редких случаях между людьми. В организации отмечают, что риск общего населения остается низким, однако на борту судна он оценивается как умеренный.

Вспышка хантавируса — последние новости

Как мы сообщали, на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка опасного хантавируса, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Среди инфицированных зафиксировали один подтвержденный и несколько возможных случаев заражения. Вирус мог распространиться либо через грызунов, либо от человека к человеку. Лайнер отправился на Канарские острова, часть больных эвакуировали в больницы в разных странах.

Реклама

Стало известно, что на борту судна пятеро граждан Украины — они являются членами экипажа. Сейчас состояние здоровья украинцев оценивают как удовлетворительное.

Известно, что смертельная инфекция уже подбирается к украинским границам. Да, карантин впервые завели в Польше. Один человек находится под контролем из-за предполагаемого контакта с пассажиркой лайнера. К счастью, у пациента пока нет никаких симптомов, однако врачи будут наблюдать за его состоянием не менее семи дней.

Новости партнеров