Лазеры вместо ракет: британский Королевский флот показал новое оружие против дронов

DragonFire

Королевский флот Великобритании ускоряет использование лазерного оружия на боевых кораблях. Речь идет об интеграции системы DragonFire на эсминцах противовоздушной обороны, что свидетельствует о новом этапе развития морской войны с переходом от дорогих ракет к энергетическим решениям.

Об этом сообщает Interestimg Engineering.

Что известно о DragonFire

Лондон планирует установить высокоэнергетические лазеры на эсминцах типа 45 уже к 2027 году. Такой график значительно быстрее предварительных оценок и связан с ростом угроз, в частности массовым использованием дронов на поле боя.

Контракт на производство был заключен с компанией MBDA в конце 2025 года. Первоначально системами планируется оснастить по меньшей мере два корабля после успешных испытаний на полигоне Гебриды. В марте 2026 года британское правительство подтвердило новые сроки — их сократили примерно на пять лет.

Первым носителем DragonFire станет эсминец типа 45, а в дальнейшем количество таких кораблей будет расти уже на ранних этапах развертывания.

Эксперты отмечают, что скорость внедрения имеет критическое значение, ведь развитие беспилотников опережает традиционные оборонные программы. Поэтому новые решения пытаются вводить максимально оперативно.

Лазерная система DragonFire предназначена для поражения целей на близкой дистанции – прежде всего дронов и минометных снарядов. Такие угрозы часто применяются массово и стоят дешево, в то время как перехват ракетами обходится в сотни тысяч долларов за один запуск.

лазер позволяет вести огонь без перезаряжания — до тех пор, пока есть электроэнергия. Кроме того, система может применяться против малых лодок и отдельных типов боеприпасов.

"Система усиливает многоуровневую оборону, добавляя экономически эффективный вариант борьбы с массовыми угрозами", - объяснил Жерома Брахи, оборонный аналитик и документалист из Army Recognition.

Главное преимущество – в экономии

Один «выстрел» DragonFire оценивают примерно в 10 фунтов стерлингов, что в разы дешевле традиционных средств перехвата, как ракеты.

Эсминцы типа 45 уже оснащены современной системой ПВО Sea Viper с ракетами Aster, а также радарами SAMPSON и S1850M. Лазер станет дополнительным, некинетическим уровнем обороны, что позволит снизить зависимость от ракет и упростить логистику.

Специалисты называют такое оружие "почти бесконечным магазином", ведь ограничения определяются не количеством боеприпасов, а энергетическими возможностями корабля.

Подобные разработки ведут и в США, чтобы эффективно противодействовать дешевым массовым угрозам, не тратя ресурсы на дорогие ракеты.

Таким образом, лазерное оружие постепенно переходит из категории экспериментальных технологий в реальный инструмент современной войны на море.

Ранее мы писали о лазерной системе Sunray . По словам эксперта Богдана Долинце, она имеет ограниченную дальность действия и эффективна преимущественно против близких и медленных целей, таких как дроны. Ее работа зависит от погодных условий – туман, дождь или дым существенно снижают точность и мощность поражения. Для стабильного использования требуются большие энергетические ресурсы, что затрудняет масштабное развертывание. Лазер не способен одновременно отражать массированные атаки, как это делают современные системы ПВО с ракетами. Поэтому такие комплексы могут только дополнять классическую противовоздушную оборону, но, к сожалению, не заменить ее полностью.