Лазовки в санкциях: какие страны помогли РФ заработать миллиард евро в 2023 году

Россия за 2023 заработала миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом. Все из-за лазейки, позволившей московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом пишет Рolitico.

Издание приводит, что речь идет о продаже примерно 35 миллионов баррелей рафинированного топлива.

"В 2023 году ЕС купил примерно 35 миллионов баррелей рафинированного топлива — преимущественно дизельного — по крайней мере частично из России, согласно анализу неправительственной организации Global Witness. Эти закупки были разрешены из-за большой и теперь хорошо известной лазейки: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать московскую сырую нефть, пока ее поначалу переработают на топливо в других местах ", — говорится в материале.

Российское топливо поступает в ЕС через Индию и Турцию, и в итоге много денег возвращается в Кремль.

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"Сумма в 1 миллиард евро, что эквивалентно стоимости около 60 000 беспилотников иранского производства Shahed, которые Москва часто использует для бомбардировки украинских городов, стала известна после того, как ЕС на этой неделе согласовал 13-й пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения", — указан в сообщении.

Кроме того, РФ смогла заработать еще 1 миллиард евро из-за отдельной лазейки в санкциях ЕС в отношении Болгарии, и попытки ЕС ограничить российские нефтяные доходы в основном провалились.

"Это побуждает к дальнейшим действиям, поскольку ЕС начинает готовить свой 14-й пакет санкций, который должен быть обнародован в ближайшие месяцы. Последние разоблачения титанических нефтяных доходов России — не говоря уже о смерти российского оппозиционера Алексея Навального — усилят это давление", — отмечают в пресс-службе. издании.

Министр иностранных дел Эстонии Эрки Кодара подчеркнула, что российский режим продолжает косвенно получать прибыль от третьих стран, продающих в ЕС нефтепродукты, произведенные из российской сырой нефти.

"Брюссель должен предложить новое правило, которое требует от иностранных нефтеперерабатывающих заводов информировать покупателей из ЕС о любом российском импорте. Однако до сих пор опасения по поводу резкого роста цен на дизельное топливо и экономического спада отпугивали чиновников от таких шагов", — добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что британские компании с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставили россиянам оборудование и технику для военной промышленности на сотни миллионов фунтов, усиливая потенциал Кремля продолжать убийство украинцев.

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