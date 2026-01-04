Трамп победил Мадуро, но не сделает то же с Путиным, считают в издании / © ТСН.ua

Американская операция в Венесуэле — палка о двух концах как для Украины, так и для диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

В издании отмечают, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро США ослабляет союзников Украины, которые считают себя защитниками демократии и международного права. Но это также геополитический удар для Москвы, которая теряет ключевого партнера и сталкивается с угрозой своим нефтяным доходам.

Владимир Зеленский не смог сдержать улыбку, бесспорно разочарованную. Всего через несколько часов после объявления о поразительной военной операции США по захвату Николаса Мадуро, обвиненного в наркоторговле, украинский лидер позволил себе прибегнуть к мечтам.

«Если с диктаторами можно так легко и просто расправляться, то США знают, что делать дальше», — заявил он группе собравшихся в Киеве журналистов.

Объяснение никому не требовалось. Зеленский имел в виду Владимира Путина.

В сущности, эта молниеносная операция Соединенных Штатов могла бы удовлетворить Москву.

«Разве США не нарушили международное право ради прибыльных целей, как это сделала Россия во время вторжения в Украину? Заявляя о положении конца страданиям венесуэльского народа и утверждая о своем желании оградить американцев от бедствия наркотиков, Соединенные Штаты, кажется, на самом деле стремятся к нефтяным богатствам Каракаса. Для геополитических экспертов у американского наступления есть все признаки неоколониализма», — пишут в издании.

Москва поспешила отметить противоречия якобы гуманистического Запада, защитника международного права.

Формально, МИД России осудил американскую операцию. Но сам Кремль не прокомментировал это, Путин, как всегда, предпочел не реагировать импульсивно. Тем не менее, Москва дестабилизирована этой американской демонстрацией силы.

Столкнувшись с Путиным, чье любимое оружие — запугивание, Трамп «только продемонстрировал свою решительность и стремление к эскалации», — отмечает Кирилл Рогов, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Россия застигнута врасплох

В считанные часы Дональд Трамп достиг того, чего Владимир Путин не смог сделать почти за четыре года.

«Никто больше не будет подвергать сомнению доминирование Америки в Западном полушарии», — хвастался президент США, закрепляя военное преимущество Вашингтона.

«Каракас за три часа. Американцы в Венесуэле повторяют первые часы нашей „специальной военной операции“ в Украине в 2022 году» — пишет один из российских Z-каналов в Telegram.

Z-пропагандисты утверждают, что Москва должна сделать то же с Киевом и Владимиром Зеленским.

Но Россию это застигло врасплох.

«Мадуро был ключевым партнером Путина в Латинской Америке», — отмечает Питер Раф, директор Центра Европы и Евразии в Институте Гудзона.

Присутствие президента Венесуэлы на грандиозных празднованиях в Москве 9 мая 2025 года, посвященных 80-летию победы Советского Союза во Второй мировой войне, было тепло воспринято диктатором Кремля.

«Его ликвидация — это явно удар по Путину. Это показывает, что его системы противовоздушной обороны, установленные вокруг столицы Венесуэлы, и его политические соглашения — Москва и Каракас недавно подписали десятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве — бесполезны против американских властей», — отмечает Раф.

Вмешиваясь в дела Венесуэлы, Вашингтон затрагивает один из чувствительных вопросов Москвы: ее нефтяные доходы. Соединенные Штаты стремятся возродить заброшенные нефтяные объекты там, очевидно, отказавшись от соглашения о совместном предприятии, возобновленном на пятнадцать лет в ноябре 2025 года между государственной компанией Petroleos de Venezuela и дочерней компанией российской компании «Росзарубежнефть».

Это захват венесуэльских нефтяных богатств и ожидаемое падение цен из-за увеличения предложения могут вредить российской экономике, которая уже пострадала от изнурительной войны в Украине и международных санкций.

Трамп раздражен Путиным

Таким образом, захват Николаса Маудуро является геополитической и нефтяной неудачей для Владимира Путина. Еще одним, спустя год после падения его союзника, бывшего президента Сирии Башара Асада, искавшего убежища в России.

В качестве дополнительной угрозы американский президент за день до операции в Венесуэле указал в своей сети Truth Social, что Соединенные Штаты могут также вмешаться в ситуацию в Иране — еще одном партнере Москвы — для «спасения» мирного населения, если репрессии против протестующих с 28 декабря 2025 года демонстрантов станут слишком жестокими.

Трамп, который с момента возвращения в Белый дом часто проявлял снисхождение и почти восхищение властью кремлевского диктатора, теперь, похоже, раздражен бывшим офицером КГБ.

«Я не в восторге от того, что сейчас делает Путин. Он убивает много людей», — заявил он в субботу, будто это было что-то новое.

Еще одним доказательством пренебрежения Вашингтона к Москве является утверждение американского президента, что он не упоминал о нападении на Венесуэлу во время телефонного разговора с Владимиром Путиным в понедельник.

Трамп, вероятно, не оценил манипуляций со стороны своего Путина, который по телефону, не предоставив никаких доказательств, заявил, что украинские беспилотники атаковали его личную резиденцию на Валдае. Это предполагаемое воздушное наступление Киева было опровергнуто через несколько дней ЦРУ.

Фактор ядерного оружия

Но, похоже, администрацией Трампа в Каракасе руководила не только конфронтация, напоминающая холодную войну, но и соблазн прибыли и желание контролировать стратегические энергетические ресурсы.

И даже если бы Владимир Зеленский открыто мечтал о скором уходе российского автократа, изгнанного американской армией, Путину нечего бояться Трампа, утверждает Франсуа Эйсбур, советник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

«Ядерное оружие имеет решающее значение», — отмечает Татьяна Кастуева-Жан, директор Российского центра Французского института международных отношений (IFRI).

«США никогда не нападет на ядерное государство. Это, кроме того, побуждает проблему распространения [этого оружия] среди авторитарных и диктаторских режимов», — считает она.

«Да здравствует ядерное оружие!» — заявил в субботу Дмитрий Медведев, почти повторяя это мнение.

Напомним, что 3 января Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле.

Впоследствии президент США заявил, что американские военные захватили вместе с супругой и увезли из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.