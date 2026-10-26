Ле Пен начала свою президентскую кампанию на фоне протестов во Франции: какие у нее шансы

Марин Ле Пен / © Associated Press

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Французская ультраправая политика Марин Ле Пен, которую называют одной из главных претенденток на победу на президентских выборах в следующем году, официально объявила о начале своей кампании.

Об этом сообщает Reuters.

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На фоне массовых протестов во Франции Ле Пен представила себя политике, которая лучше всего подходит для преодоления, по ее словам, все более острых экономических, социальных проблем и кризисов в сфере безопасности.

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«Мы переживаем не конец света, а конец одного мира — их мира», — заявила она, комментируя позицию своих политических оппонентов.

Для первого предвыборного выступления Ле Пен избрала Орлеана.

Выступая перед приветствующими ее возгласами сторонниками, политика пообещала ввести политику «нулевой толерантности» к правонарушениям. По ее словам, первоочередной обязанностью государства есть восстановление безопасности.

Как отмечает Reuters, уличные беспорядки способствовали усилению позиций Ле Пен. Опрос общественного мнения, обнародованный в воскресенье, показал, что его поддерживают от 32% до 33,5% избирателей.

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Ее ближайший соперник — лидер ультралевой политической силы Жан-Люк Меланшон — набрал 17%.

В то же время традиционные политические партии теряют поддержку избирателей, которые все чаще склоняются к более радикальным политическим силам.

Ранее сообщалось, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен укрепила свои позиции накануне президентских выборов 2027 года.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал намерение Марин Ле Пен прекратить финансовую помощь Украине.

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