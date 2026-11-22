Марин Ле Пен / © Reuters

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не будет ездить за границу во время президентской гонки, в том числе не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, несмотря на то, что ранее допускала такую встречу.

Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.

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Ле Пен объяснила, что в ходе своей предыдущей гонки она поняла, что не следует ездить за границу.

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«Я думаю, что не буду делать никаких заграничных поездок. Это осознанное решение», — объяснила французская политик, известная своими антиукраинскими заявлениями.

Ле Пен объяснила, что намерена отказаться от зарубежных визитов на весь период предвыборной кампании, поэтому не планирует посещать Украину, несмотря на то, что об этом ранее писали западные СМИ. Она также подтвердила свою позицию против продления финансовой помощи Украине.

В ее команде добавили для Le Monde, что Ле Пен не будет совершать никаких международных поездок с этого момента до выборов 18 апреля и 2 мая 2027 года. Кроме «исключительных событий», уточнило ее окружение, влючая эпизодические поездки в Брюссель для встреч с европейскими партнерами по праворадикальному «Альянсу европейских национальных движений».

Именно в столице Бельгии лидер ультраправых предложила встретиться с Владимиром Зеленским 13 ноября. По данным издания, двумя неделями ранее президент Украины пригласил ее в Киев, но безуспешно.

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Марин Ле Пен согласилась на встречу с послом Украины во Франции 16 ноября, чтобы подтвердить свое обещание прекратить любую финансовую помощь, прямую или через Европейский Союз, в течение шести месяцев после ее прибытия в Елисейский дворец в случае победы, сводя поддержку Франции к «пожертвованиям оборудования, гуманитарной помощи».

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