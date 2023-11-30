"Leave me alone, please": Лавров на заседании ОБСЕ устроил истерику из-за бойкота (видео)

К бойкоту Украины присоединились страны Балтии и Польши.
Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в ОБСЕ делегаты нескольких стран, в том числе Украины, вышли из зала.
Видео распространяется в Сети.
На кадрах видно, как слово берет министр террористической страны и в тот момент делегаты некоторых стран начинают выходить, не желая слушать лживые слова российской делегации. В зале заседания происходит хаос. Российскому министру, очевидно, бойкот не понравился, поэтому он в ярости попросил "оставить его в покое" ("Leave me alone, please").
Среди стран, которые бойкотировали выступление министра России, были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.
Напомним, что Болгария не пустила борт с летевшими на встречу ОБСЕ с Лавровым и Захаровой. Из-за чего протяженность маршрута министерского борта составила около 4000 км, путь занял более 5 часов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен оставил встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова.
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