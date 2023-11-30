"Leave me alone, please": Лавров на заседании ОБСЕ устроил истерику из-за бойкота (видео)

Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в ОБСЕ делегаты нескольких стран, в том числе Украины, вышли из зала.

Видео распространяется в Сети.

На кадрах видно, как слово берет министр террористической страны и в тот момент делегаты некоторых стран начинают выходить, не желая слушать лживые слова российской делегации. В зале заседания происходит хаос. Российскому министру, очевидно, бойкот не понравился, поэтому он в ярости попросил "оставить его в покое" ("Leave me alone, please").

Среди стран, которые бойкотировали выступление министра России, были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.

Напомним, что Болгария не пустила борт с летевшими на встречу ОБСЕ с Лавровым и Захаровой. Из-за чего протяженность маршрута министерского борта составила около 4000 км, путь занял более 5 часов.

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