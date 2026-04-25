"Лечебные грязи" от ВСУ: как украинцы высмеивают нефтяной апокалипсис в Туапсе
Событие вызвало шквал иронии в украинском сегменте интернета, где россиянам напомнили о цене поддержки войны.
Город Туапсе Краснодарского края после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод накрыл нефтяным дождем, а побережье Черного моря окрасилось в черный цвет. Ситуация вызвала мощный взрыв сарказма в сети, где россияне напомнили о концепции кармы.
ТСН.ua собрал самые смешные реакции пользователей в Сети.
Утром 20 апреля после повторной атаки на Туапсинский НПЗ местные жители начали наблюдать необычные осадки. Город фактически засыпал продуктами горения смешавшихся с влагой в атмосфере нефтепродуктов.
«Все вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками. Сначала думали, что обычная пыль, а потом поняли, что больше похоже на следы сгоревшей нефти», — рассказали очевидцы происшествия.
Из-за загрязнения воздуха и поверхностей в Туапсе срочно отменили занятия в школах и детских садах. Несмотря на заявления местных властей об отсутствии превышения уровня вредных веществ, жителям настоятельно рекомендуют не открывать окна, проводить влажную уборку и промывать глаза и горло.
Как отреагировали пользователи в Сети
Ситуация в Туапсе стала поводом к многочисленным мемам в украинском сегменте интернета. Однако почему-то россияне очень переживают из-за ситуации, которая сложилась и жалуются, что «эвакуации нет».
Однако ситуация в России разворачивается, как обычно. Вместо того чтобы бросить все возможные силы на минимизацию последствий для населения в стране-агрессорке решили высадить деревья, как раз на фоне горящей нефтебазы.
Однако пользователи украинского сигмента отмечают, что риторика местных жителей резко изменилась: от поддержки ударов по Украине до панических жалоб на мазут на балконе.
Украинские паблики иронизируют, подписывая фотографии загрязненных пляжей как «лечебные грязи для тех, кто поддерживал войну».
Главным лейтмотивом шуток стал тезис о том, что зло всегда возвращается бумерангом.
В сети упоминают видео за 2022 год, где россияне в Туапсе радовались обстрелам украинских городов, а теперь возмущаются из-за атаки на собственную инфраструктуру.
Тем временем дым от пожара на НПЗ «Роснефти» настолько масштабен, что его отчетливо виден даже из космоса, что подтверждают соответствующие видеокадры.
Напомним, в ночь на 19 апреля Силы обороны Украины атаковали ряд объектов агрессора в РФ и на оккупированных территориях, в частности предприятие «Атлант Аэро» в Таганроге. Генштаб информировал, что на заводе вспыхнул пожар. Также был поражен склад боеприпасов возле Трудового, склады материально-технических средств в районах Мангуша, Тополиного, Мариуполя и Смелого, а также цистерны с горючим в Новополтавке.