"Лечебные грязи" от ВСУ: как украинцы высмеивают нефтяной апокалипсис в Туапсе

Город Туапсе Краснодарского края после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод накрыл нефтяным дождем, а побережье Черного моря окрасилось в черный цвет. Ситуация вызвала мощный взрыв сарказма в сети, где россияне напомнили о концепции кармы.

ТСН.ua собрал самые смешные реакции пользователей в Сети.

Утром 20 апреля после повторной атаки на Туапсинский НПЗ местные жители начали наблюдать необычные осадки. Город фактически засыпал продуктами горения смешавшихся с влагой в атмосфере нефтепродуктов.

«Все вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками. Сначала думали, что обычная пыль, а потом поняли, что больше похоже на следы сгоревшей нефти», — рассказали очевидцы происшествия.

Из-за загрязнения воздуха и поверхностей в Туапсе срочно отменили занятия в школах и детских садах. Несмотря на заявления местных властей об отсутствии превышения уровня вредных веществ, жителям настоятельно рекомендуют не открывать окна, проводить влажную уборку и промывать глаза и горло.

Как отреагировали пользователи в Сети

Ситуация в Туапсе стала поводом к многочисленным мемам в украинском сегменте интернета. Однако почему-то россияне очень переживают из-за ситуации, которая сложилась и жалуются, что «эвакуации нет».

Сообщение русских / © Фото из открытых источников

Однако ситуация в России разворачивается, как обычно. Вместо того чтобы бросить все возможные силы на минимизацию последствий для населения в стране-агрессорке решили высадить деревья, как раз на фоне горящей нефтебазы.

Сообщение русских / © Фото из открытых источников

Однако пользователи украинского сигмента отмечают, что риторика местных жителей резко изменилась: от поддержки ударов по Украине до панических жалоб на мазут на балконе.

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Украинские паблики иронизируют, подписывая фотографии загрязненных пляжей как «лечебные грязи для тех, кто поддерживал войну».

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Главным лейтмотивом шуток стал тезис о том, что зло всегда возвращается бумерангом.

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

В сети упоминают видео за 2022 год, где россияне в Туапсе радовались обстрелам украинских городов, а теперь возмущаются из-за атаки на собственную инфраструктуру.

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Тем временем дым от пожара на НПЗ «Роснефти» настолько масштабен, что его отчетливо виден даже из космоса, что подтверждают соответствующие видеокадры.

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Сообщение пользователей / © Фото из открытых источников

Напомним, в ночь на 19 апреля Силы обороны Украины атаковали ряд объектов агрессора в РФ и на оккупированных территориях, в частности предприятие «Атлант Аэро» в Таганроге. Генштаб информировал, что на заводе вспыхнул пожар. Также был поражен склад боеприпасов возле Трудового, склады материально-технических средств в районах Мангуша, Тополиного, Мариуполя и Смелого, а также цистерны с горючим в Новополтавке.