Лечился ядовитой лягушкой от похмелья: в России умер бывший топ-менеджер "Лукойла"

Бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин, скончался в Мытищах после проведения антипохмельного сеанса с шаманами.

В течение нескольких дней российский богач Субботин непрерывно употреблял алкоголь.

Об этом пишет в Telegram издание Mash.

Также читайте Российские олигархи хотят смерти Путина и готовы этому помочь — расследователь Bellingcat

Шаман Магуа и его жена, по информации журналистов, принимали клиентов в частном доме и предлагали лечение ядовитой лягушкой. Потерпевшему надрезали кожу и капали яд лягушки. После рвоты ему должно стать лучше.

Магуа, по данным издания, практиковал вызов духов, жертвоприношение зверей и купал клиентов в крови.

Издание отмечает, что Субботин знал давно семейство Магуа и часто пользовался их услугами. В процессе лечения похмелье ему вдруг стало плохо — заболело сердце. Шаман не вызвал "скорую", дал потерпевшему "Корвалол" и уложил спать.

Читайте также: В России покончил с собой финансовый директор "Газпрома"

"Среди оккультной мишуры российский миллиардер умер. Приехавшие в полицию супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Стало плохо Александру от ядовитых лягушек или от чего-то другого — непонятно, но скоро в этом разберется следствие", — говорится в сообщении.

Источники российского канала Ren.tv утверждают, что Субботин несколько дней пьянствовал. Его жена уехала на родину и просила друзей присмотреть за мужем.

Тело Субботина нашла в комнате на цокольном этаже подруга его жены — он лежал на кровати и рядом был флакон с "Корвалолом". Официально о смерти Субботина никто еще не сообщал.

Mash

Александр Субботин занимал должность члена правления ООО "Торговый дом Лукойл". После работы в "Лукойле" Александр Субботин стал владельцем "Новой транспортной компании" (НТК).

Ранее сообщалось, что в мире стала происходить "зачистка" россиян, связанных с нефтяным бизнесом. В последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

По информации телеграмм-канала GENERALL SVR, часто сливающего кремлевские тайны, внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур "Газпрома" и в частности "Газпромбанка", а также "Новатек", были инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, после одобрение Путина.

Также напомним, что после начала "зачистки" в Украину сбежал бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. В интервью он заявлял, что переехал, чтобы защищать землю, где родился. Волобуев родом из Ахтырки, которую начали обстреливать в первые дни войны.

Читайте также: