Ледник Судного дня обрушится еще до конца года: на сколько поднимется уровень океана

Ледник Судного дня готов расколоться на части / © NASA

Ледник Тuэйтс в Антарктиде — крупнейший ледник Западной Антарктиды и один из самых опасных климатических объектов планеты — стоит на пороге потери своего ледяного шельфа, сдерживавшего разрушение ледника тысячелетиями. Морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельф почти наверняка обрушится уже в 2026 году. Полный коллапс ледника поднимет уровень Мирового океана на 65 сантиметров и затопит прибрежные города по всему миру.

Об этом сообщает Live Science.

«Он точно пойдет» — что происходит сейчас

Ледник Тuэйтс получил прозвище «ледник Судного дня» из-за катастрофического потенциала своего разрушения. Он шириной 120 километров, толщиной в отдельных местах более 2 000 метров и по размеру сравним со штатом Флорида. С 1992 года ледник отступил на 14 километров и ежегодно теряет сотни миллиардов тонн льда.

Ключевую роль в сдерживании этого процесса играл ледяной шельф – плавающее тело льда, прикрепленное ко «рту» ледника. Он действует как пробка, замедляя сползание ледникового льда в океан. Именно этот шельф сейчас трескается и готовится отколоться.

«Последний кусок ледяного шельфа перед ледником готов распасться. Мы не знаем точно, как именно это произойдет, но он точно уйдет», — заявил Лартер.

Движение льда на западной стороне шельфа, где происходит откол, за последние восемь месяцев примерно удвоилось. Шельф разрушается в местах крепления к подводному гребню на дне океана и у края ледника.

Теплое море и изменение климата – механизм разрушения

Причина разрушения – относительно теплая соленая вода, поднимающаяся из глубин Южного океана и подтачивающая лед снизу. Лартер объясняет, что дело не столько в повышении температуры воды, сколько в изменении ее циркуляции.

«Похоже, что изменения в западноатлантических ветрах Южного полушария именно они выталкивают теплую воду на континент. А эти изменения ветров являются частью более широкой картины климатических изменений», – сказал ученый.

Согласно исследованию, опубликованному в марте 2026 года в журнале Geophysical Research Letters, к 2067 году ледник может ежегодно терять от 180 до 200 миллиардов тонн льда. Сам коллапс ледника растянется на столетие – но каждый новый излом приближает точку невозвращения, после которой процесс станет необратимым к тысячелетию.

Тuэйтс – не просто сам по себе опасный объект. Он является ключевой опорой Западноантарктического ледового щита и сдерживает скольжение соседних ледников в океан. Если бы весь ледовый щит разрушился, уровень Мирового океана поднялся бы на 3,3 метра, и это уже означало бы катастрофу глобального масштаба.

Напомним, исследователи впервые пробурились на рекордную глубину под Западно-Антарктическим ледниковым щитом и обнаружили доказательства того, что миллионы лет назад здесь мог существовать открытый океан . Команда проанализировала лед и осадок, которые хранят информацию о периодах потепления на планете и помогут спрогнозировать будущее таяние ледников.

